Ahmet Çakar Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasına lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak derbi öncesi Galatasaray Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunuyor.

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği derbi öncesi nefesler tutulurken ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

BERABERE BİTECEK

Karşılaşmanın berabere bitmesini beklediğini söyleyen Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Ben asla öyle büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Tahminim 90 dakika berabere sonuçlanır. Galatasaray da şampiyonluğunu ilan eder. Son hafta da Konya'ya yedek kadroyla çıkarlar herhalde. Onları da kesin olarak 1 puan kurtaracakmış küme düşme hattından" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

3 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul’da doğan Ahmet Çakar1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden ve ardından İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olarak doktor oldu.

Doktorluk kariyerinin yanı sıra hakemlik de yapan Ahmet Çakar kariyeri boyunca 100’den fazla maç yönetti. Şampiyonlar Ligi’nde kritik maçlarda görev yapmış olan Ahmet Çakar Cüneyt Çakır ile beraber Türk hakemliğinin en üstüne çıkmış kişi olarak kabul edilir.

1993 yılında hakemlik kariyerini sonlandıran Ahmet Çakar 2001 ile 2004 yılları arasında Telegol programında yorumculuk yaparak televizyon kariyerine giriş yaptı. Pek çok yarışma programının sunuculuğunu yapan Ahmet Çakar şuanda Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.