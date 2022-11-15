Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale İl, Biga İlçe, ÇEŞMEALTI Mahalle/Köy, KARGI ÇİFTLİĞİ Mevkii, 511 Ada, 12 Parsel, Taşınmaz Çanakkale İli Bİga İlçesi Çeşmealtı Köyü Kargı Çiftliği mevkiinde bulunmakta tapuda 511 Ada 12 Parselde kayıtlıdır. Yüzölçümü olarak 300,49 m² alana sahip taşınmaz niteliği arsa vasfındadır. Taşınmaz Çeşmealtı Köyü merkezinin kuzey doğusunda yer almakta ve köy merkezine kuş bakışı yaklaşık 5500 m mesafededir. Taşınmaz yazlıklar bölgesinde Denizatı sitesi içerisinde yer almaktadır. Sitenin her türlü alt yapı ve sosyal imkanlarından faydalanabilecek konumda bulunmaktadır.

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