Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı

Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı
Çanakkale Boğazı, öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sis, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından duyurulan kararla beraber, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldı.

Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceğini belirtti.

Ayrıca, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferlerinin de aynı nedenle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

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