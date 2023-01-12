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Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 işçi alacak

Çanakkale Eceabat Belediyesi, bünyesinde hastane refakatçisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 06:56
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Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 personel alacak

Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Eceabat Belediyesi, bünyesinde hastane refakatçisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı. 
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
-Çanakkale Eceabat'ta ikamet ediyor.
- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
-Ehliyet Fotokopisi, Yetkili Belge
- Adli Sicil kaydı
-Aile Durum Belgesi
- 5 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık
-Ev-cep telefonu
-İkametgah Belgesi
-Öğrenim Durum Belgesi, CV, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Belgesi

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