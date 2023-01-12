Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Eceabat Belediyesi, bünyesinde hastane refakatçisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

-Çanakkale Eceabat'ta ikamet ediyor.

- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

-Ehliyet Fotokopisi, Yetkili Belge

- Adli Sicil kaydı

-Aile Durum Belgesi

- 5 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık

-Ev-cep telefonu

-İkametgah Belgesi

-Öğrenim Durum Belgesi, CV, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Belgesi