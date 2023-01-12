Çanakkale Hizmet Grupları geçici 8 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Hizmet Grupları, bünyesinde garson, ocakçı, fast food hazırlayıcısı, akaryakıt satış elemanı olmak üzere geçici 8 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*T.C Vatandaşı Olmak

*18 Yaşından Gün Almış Olmak.

*Başvurular Elden Kabul Edilecektir.

*Yanıltıcı Bilgi Belge Sunanların işlemleri Geçersiz Sayılacaktır.

*Müracaatlar Mesai Saatleri içerisinde Yapılacaktır.

*Eksik Belge ile Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

*28.04.2018 gün ve 30405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan;" İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine ilişkin Usul ve Esaslar" in 4. Maddesindeki şartları taşımak ve herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan emekliliğe hak kazanmamış veya emekli olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*CV

*Kimlik Fotokopisi