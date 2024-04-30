Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 1,09 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.081,68 puandan haftanın ikinci iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık endeksi geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,03 artış kaydetti. Finansal kiralama endeksi yüzde 1,48'lik artışla en çok kazandıran olurken, en çok kaybettireni ise yüzde 3,40'lık düşüşle spor endeksi oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,69'luk artışla tarihinin en yüksek rakamını yakaladı. 10.082,77 puanla günü tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutatacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda karlılıkların beklenenin üstende gelmesiyle birlikte karışık bir seyir izlediği yönünde görüş bildirdi.

Dış ticarete dengesi bugün yurt içinde odak noktası olacağı belirtilirken, Almanya'da perakende satışlar ve büyüme, Euro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.