Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşlarının 109. Yılı anma töreni düzenlendi. Yapılan Anma Töreni yürüyüşü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edildi.
Yürüyüş Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanında yapıldı. Sabahın erken saatlerinde öncelikle şehitlere saygı için top atışında bulunuldu.
Top atışlarının ardından yürüyüş yapacaklara yönelik çorba ikramında bulunuldu. Çorba ikramı sonrasında sabah namazı kılındı.
Yürüyüş öncesinde konuşma yapan Gençlik ve Sağlık Bakanı Osman Aşkın Bak yurdun dört bir yanından programa katılım olduğunu ifade etti.
Geçmişteki destanları unutturmamak gerektiğini aktaran Osman Aşkın Bak, dünyanın en güçlü donanmalarının burada yenildiğini ve “Çanakkale geçilmez” efsanesinin burada gösterildiğini açıkladı.
Conkbayırı’nda son bulan 5 kilometrelik yürüyüşe yurdun 4 bir yanından katılım sağlanırken gençlerin tarih bilinci ile gösterdikleri ilgi dikkatleri üzerine çekti.