Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi
Kaynak: AA
Çanakkale Kara Savaşlarının 109. Yıl dönümü kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57. Alay Vefa yürüyüşü yapıldı. 5 kilometrelik 57. Alay Vefa Yürüyüşünde 5 kilometrelik yürüyüş yapıldı.
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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 1

Çanakkale Kara Savaşlarının 109. Yılı anma töreni düzenlendi. Yapılan Anma Töreni yürüyüşü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edildi.

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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 2

Yürüyüş Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanında yapıldı. Sabahın erken saatlerinde öncelikle şehitlere saygı için top atışında bulunuldu.

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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 3

Top atışlarının ardından yürüyüş yapacaklara yönelik çorba ikramında bulunuldu. Çorba ikramı sonrasında sabah namazı kılındı.

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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 4

Yürüyüş öncesinde konuşma yapan Gençlik ve Sağlık Bakanı Osman Aşkın Bak yurdun dört bir yanından programa katılım olduğunu ifade etti.

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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 5

Geçmişteki destanları unutturmamak gerektiğini aktaran Osman Aşkın Bak, dünyanın en güçlü donanmalarının burada yenildiğini ve “Çanakkale geçilmez” efsanesinin burada gösterildiğini açıkladı.

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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 6

Conkbayırı’nda son bulan 5 kilometrelik yürüyüşe yurdun 4 bir yanından katılım sağlanırken gençlerin tarih bilinci ile gösterdikleri ilgi dikkatleri üzerine çekti.

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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 7
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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 8
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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 9
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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 10
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Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi 11
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