﻿Çanakkale Karabiga Belediyesi 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Çanakkale Karabiga Belediyesi, beden işçisi olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için, Askerlikle ilgisi bulunmamak,

5) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

6) Biga Ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (İlk ilan tarihinden sonra yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir.)

7) En az Ilköğretim mezunu olmak,

8) Emekli yada emekliliğe hak kazanmamış olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-) Dilekçe

2-) Kimlik Fotokopisi

3-) Mezuniyet Belgesi

4-) Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

5-) Adli Sicil Belgesi

6-) Askerlik Duruan Belgesi

7-) 2 Adet Vesikalik Fotoğraf