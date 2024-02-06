Çanakkale’de 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 2 hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köy yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Yiğitler köyüne gitmekte olan Recep Y. yönetimindeki 17 AEK 112 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol kavşağında Çan yolu istikametinden gelen 17 ABS 487 plakalı İbrahim Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu 17 ABS 487 plakalı araç takla attı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Recep Y. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Bayram B. hafif şekilde yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite (ÇOMÜ) Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw136409-02.jpg

aw136409-03.jpg

Son Haberler
Bakan Özhaseki’den depremzedelerle ilgili tepki çeken sözler: Ölüsü yoksa 'Yıkıldığı iyi olmuş, mis gibi villa verdiniz' diyor Gündem
Bakan Özhaseki’den depremzedelerle ilgili tepki çeken sözler: Ölüsü yoksa 'Yıkıldığı iyi olmuş, mis gibi villa verdiniz' diyor
Brezilyalılar Kandil Simidi ile tanıştı. Okan Buruk espriyi patlattı Spor
Brezilyalılar Kandil Simidi ile tanıştı. Okan Buruk espriyi patlattı
Hatay depremi ve sonuçları Yazarlar
Hatay depremi ve sonuçları
Hatay'a yardım neden gelmedi? Yazarlar
Hatay'a yardım neden gelmedi?
Altın yumurtlayan tavuk; organik tarım ve hayvancılık Yazarlar
Altın yumurtlayan tavuk; organik tarım ve hayvancılık
‘Laiklik isterük’ten ‘Şeriat isterük’e geçiş Yazarlar
‘Laiklik isterük’ten ‘Şeriat isterük’e geçiş
Depremzedeler ve emekliler, Stalin'in tavuğu mu? Yazarlar
Depremzedeler ve emekliler, Stalin'in tavuğu mu?