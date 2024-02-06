Çanakkale’de 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köy yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Yiğitler köyüne gitmekte olan Recep Y. yönetimindeki 17 AEK 112 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol kavşağında Çan yolu istikametinden gelen 17 ABS 487 plakalı İbrahim Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu 17 ABS 487 plakalı araç takla attı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Recep Y. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Bayram B. hafif şekilde yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite (ÇOMÜ) Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.