Çanakkale’de 5 yaşındaki çocuk kayboldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de 5 yaşındaki çocuk kayboldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki çocuk kayboldu. Kaybolan çocuk için belediye hoparlörlerinden anons yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki çocuk kayboldu. Kaybolan çocuk için belediye hoparlörlerinden anons yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuğun yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri arama çalışmalarına başlarken, Biga Belediyesi de ilçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yaparak yardım çağrısında bulundu.

Yapılan anonsta en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilen çocuğu görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi.

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