Çanakkale'de 7 Afgan kaçak yakalandı

Çanakkale Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta, Afganistan uyruklu 7 kaçağın olduğu belirlendi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Aracın içinde bulunan 5 can yeleği ile bin 500 dolara el konulurken, sahte olduğu değerlendirilen bin 500 Amerikan doları ile alakalı TCK 197 'parada sahtecilik' suçundan inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili, E.Y. ve M.T. isimli şüpheli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildikleri ve mahkeme tarafından tutuklandıkları belirtildi.