Türkiye’de en önemli problemlerden biri insan kaçakçılığı. Suriyelilerin Afganların, Pakistanlıların Türkiye’ye akın etmesi ile insan kaçakçılığı arttı.

Sosyal medya yayılan bir videoda ise İstanbul’da herkesin gözü önünde insan kaçakçılığı yapıldığı görülüyor.

Zeytinburnu’nda yapılan insan kaçakçılığı video kaydına alındı.

İddiaya göre marketin organizasyonda kaçakların marketten çıkıp gelen taksiye bindikleri görülüyor.

Artık Türkiye’de hatta İstanbul’un göbeğinde insan kaçakçılığının yapıldığı açıkça ortada.

Görüntüler sosyal medyada hem gündem oldu hem de tepki topladı.