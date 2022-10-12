998 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 998 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çan ilçesinde Kaçakçılıkla Mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda F. K.’nın aracında arama yapıldı. Arama sonucunda bulunan 998 kg kıyılmış tütüne idari yaptırım uygulanmak üzere el koyuldu. Şüpheli F.K hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçundan adli işlem yapılarak salıverildi.



(Kaynak: İHA)