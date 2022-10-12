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998 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 998 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:09
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Çanakkale'de 998 kilo tütün ele geçirildi

998 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde 998 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çan ilçesinde Kaçakçılıkla Mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda F. K.’nın aracında arama yapıldı. Arama sonucunda bulunan 998 kg kıyılmış tütüne idari yaptırım uygulanmak üzere el koyuldu. Şüpheli F.K hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçundan adli işlem yapılarak salıverildi.


(Kaynak: İHA)

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