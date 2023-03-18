Çanakkale'de bir vefa abidesi 

Şehit Yarbay Hasan ve köpeği Canberk birlikte yatıyor.

1915 yılının kış aylarıydı.

Düşman Çanakkale kıyılarına dayanmıştı.

17. Alay Eceabat'ı geçmiş yürüyerek cepheye gidiyordu.

Komutanları Yarbay Hasan Bey'di.

Kilitbahir köyünde bir çeşme başında su molası verdiler.

O sırada üzeri yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışıyordu.

Köylüler askerin su içmesi için köpeği kovalamak istedi..

Yarbay Hasan bey "durun" dedi..

Yaralı köpeği kucağına aldı..

Önce su içirdi.

İki lokma kuru tayın verdi.

Sonra yaralarını temizledi.

Yola koyulduklarında köpek Yarbay Hasan Bey'in yanındaydı.

Adını Canberk koydular.

***

Canberk 17. alay ile birlikte cepheye gitti.

Savaşın en sert günlerinde bile Yarbay Hasan Beyi hiç bırakmadı.

Cephede askerin moral kaynağı oldu.

Günler, aylar savaşarak geçti.

Temmuz sıcağıydı.

Canberk'in de içinde bulunduğu 17. alay Seddülbahir kıyılarına taarruza geçti..

Göğüs göğüse savaşı kazanıp, Fransızlar'ı püskürttüler.

Kayıp fazlaydı.

Ölenlerden biri de Yarbay Hasan Bey'di..

Askerler komutanlarının başına üşüştüler.

Canberk de havlayarak geldi.

Ağlar gibi sesler çıkarıyordu.

Yerde yatan Hasan beyin ellerini yüzünü yaladı, durdu.

Askerler komutanın üstünü bir bayrakla örttüler.

Canberk de ayak ucuna uzandı.

Saatler sonra Yarbay Hasan Beyi defnetmek için geldiler.

Canberk ayakucunda sessiz yatıyordu..

Kaldırmak istediler kalkmadı.

Bir asker eğilip kucaklamak istedi, o an anlaşıldı.

Canberk de ölmüştü.

Yarbay Hasan Beyin ayak ucuna gömdüler.

***

Hatırlar mısınız?

Bizim muktedir yıllar önce hayvanseverleri aşağılamak için şöyle haykırmıştı.

"Onlar, köpekleriyle yatarlar!."

Doğru.

Kaymakam (Yarbay) Hasan Bey 107 yıldır Çanakkale'de köpeğiyle yatıyor.