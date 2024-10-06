Çanakkale'de deprem (6 Ekim 2024)

AFAD, Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale - Ayvacık'ta bir deprem olduğunu açıkladı.
Depremin büyüklüğü 4.2 olarak tanımlanırken derinliği ise 24.16 km olarak açıklandı.
#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-06
Saat:15:08:40 TSİ
Enlem:39.05056 N
Boylam:25.82167 E
Derinlik:24.16 km
Detay:https://t.co/DCTDnMbskG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 6, 2024
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi, AFAD'tan farklı olarak depremin büyüklüğünü 4.2 değil 4.4. olarak duyurdu.
Derinliğini ise 5.6 km olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 6, 2024
EGE DENIZI https://t.co/qRUM973FEd
06.10.2024, 15:08:38 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.6 km#Kandilli