Çanakkale'de deprem (6 Ekim 2024)

AFAD, Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale - Ayvacık'ta bir deprem olduğunu açıkladı.

Depremin büyüklüğü 4.2 olarak tanımlanırken derinliği ise 24.16 km olarak açıklandı.

#DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2024-10-06

Saat:15:08:40 TSİ

Enlem:39.05056 N

Boylam:25.82167 E

Derinlik:24.16 km

Detay:https://t.co/DCTDnMbskG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 6, 2024

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, AFAD'tan farklı olarak depremin büyüklüğünü 4.2 değil 4.4. olarak duyurdu.

Derinliğini ise 5.6 km olarak açıkladı.