Çanakkale'de deprem (6 Ekim 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de deprem (6 Ekim 2024)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale - Ayvacık'ta bir deprem olduğunu açıkladı.

Depremin büyüklüğü 4.2 olarak tanımlanırken derinliği ise 24.16 km olarak açıklandı.

#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-06
Saat:15:08:40 TSİ
Enlem:39.05056 N
Boylam:25.82167 E
Derinlik:24.16 km
Detay:https://t.co/DCTDnMbskG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, AFAD'tan farklı olarak depremin büyüklüğünü 4.2 değil 4.4. olarak duyurdu.

Derinliğini ise 5.6 km olarak açıkladı.

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