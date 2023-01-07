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Ege'de deprem

Ege Denizi'nden Ayvacık açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:54
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Çanakkale'de deprem

Ege'de deprem
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Denizi’nde, Midilli Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin yanı sıra İzmir'den de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Midilli Adası açıkları olarak saptadığı deprem saat 09.39'da oldu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,92 kilometre uzaklıkta, yerin 10.75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale’nin yanı sıra İzmir’de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Midilli Adası açıklarında bugün saat 04.52'de de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. (DHA)

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