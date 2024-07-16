Çanakkale'de FETÖ operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 05.06.2024 ve 12.07.2024 tarihleri arasında yürüttükleri operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 20 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Ayrıca, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem yapılırken, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık suçlarından 8 şüpheli hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen kaçak ve yasa dışı mallar arasında 704 bin 200 makaron, 197 kaçak emtia, 169 şişe içki, 186 bandrol, 26,2 kilo kıyılmış tütün, 68 paket sigara sarma kağıdı, 119 kilo tütün, 5 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 163 sikke ve 19 tarihi obje yer aldı.