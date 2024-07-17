Rütbeli askerler FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rütbeli askerler FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalandı

Ankara'da FETÖ'nün gaybubet evlerinden birine yapılan operasyonda 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından firari FETÖ mensuplarının gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi

Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu ileri sürüldü.

Şüphelilerin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU

Öte yandan Savcılık FETÖ’NÜN Askeri Liselere Giriş Sınavı ile Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu işlemlerine ilişkin usulsüzlükleri nedeniyle 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli toplam 7 şüphelinin yakalanması 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün gizli iletişim aracı ByLock yazışma programlarının tespit edildiği 5 şüphelinin yakalanması için Ankara'da operasyonların yapıldığı belirtildi.

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