Çanakkale'de iki yerde seçim tekrarı kararı!

31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Yenice ilçesine bağlı Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde seçimleri kazanan muhtarlar hakkında karar verildi.
Adli sicillerinde yer alan kayıtlardan dolayı seçilme yetersizliği sebebiyle seçim tekrarı kararı alınırken, 2 Haziran günü vatandaşlar, muhtarlık için yeniden sandık başına gidecek.
SEÇİME KADAR GÖREVLERİNE DEVAM EDECEKLER
Köylerdeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin, seçim sonuçlanana dek görevlerine devam edeceği belirtildi.