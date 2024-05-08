Çanakkale'de iki yerde seçim tekrarı kararı!

Kaynak: İHA
Çanakkale'de iki yerde seçim tekrarı kararı!
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı iki köyde, muhtarlıklar için 2 Haziran'da seçim tekrarına karar verilirken, mevcut muhtarlar seçime kadar görevde olacak.

31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Yenice ilçesine bağlı Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde seçimleri kazanan muhtarlar hakkında karar verildi.

Adli sicillerinde yer alan kayıtlardan dolayı seçilme yetersizliği sebebiyle seçim tekrarı kararı alınırken, 2 Haziran günü vatandaşlar, muhtarlık için yeniden sandık başına gidecek.

SEÇİME KADAR GÖREVLERİNE DEVAM EDECEKLER

Köylerdeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin, seçim sonuçlanana dek görevlerine devam edeceği belirtildi.

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