Çanakkale'de kaçak göçmenler kurtarıldı

Kaynak: İHA
Çanakkale'de kaçak göçmenler kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik personelleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personelleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ ve ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik personelleri Türk karasularına geri ittikleri, lastik bot içindeki toplam 11’i çocuk, toplam 35 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaçak göçmenler yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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