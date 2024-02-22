Çanakkale’de korkunç kaza. 2 motosiklet çarpıştı

İsmetpaşa Mahallesi, Setboyu Caddesi'nde meydana gelen kazada, aynı istikamette hareket halinde olan B.K. kontrolündeki motosiklet ile M.A.H. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürüler ve hangi motosiklette olduğu bilinmeyen M.G. isimli yolcu yaralandı,

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla, kazanın yaşandığı yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı vatandaşlardan M.A.H.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayle ilgili incelemenin devam ettiği iletildi.