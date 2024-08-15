Çanakkale'de orman yangını

Kaynak: DHA
Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde orman yangını çıktı. Çıkan yangın dron ile görüntülendi.

Saat 09.51’de Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında başlayan yangında, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisini göstermesiyle ormanlık bölgeye sıçradı. Yangına havanın kararmasıyla birlikte karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve orman personelleriyle müdahale edildi. Çıkan yangın kontrol altına alındı. Arıburnu yarları ile Anzak Koyu bölgesinde gece boyunca süren yangın dron ile görüntülendi.

aw268207-04.jpg

aw268207-01.jpg

aw268207-02.jpg

aw268207-03.jpg

Son Haberler
Özbekistan dijital hizmet hacminde ciddi artış bekliyor Ekonomi
Özbekistan dijital hizmet hacminde ciddi artış bekliyor
Okul Servisinin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti Yerel Haberler
Okul Servisinin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Slovakya'da enflasyon açıklandı Ekonomi
Slovakya'da enflasyon açıklandı
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Dünya
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Bahçesinde mangal yapmak isterken itfaiyeyi ayağa kaldırdı Video
Bahçesinde mangal yapmak isterken itfaiyeyi ayağa kaldırdı
Nijerya'da kolera salgını büyüyor: 176 ölü, 5.951 vaka Dünya
Nijerya'da kolera salgını büyüyor: 176 ölü, 5.951 vaka
Biden ve Harris mitinge katıldı: "Birlikte daha güçlüyüz" Dünya
Biden ve Harris mitinge katıldı: "Birlikte daha güçlüyüz"