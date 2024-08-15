Çanakkale'de orman yangını

Saat 09.51’de Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında başlayan yangında, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisini göstermesiyle ormanlık bölgeye sıçradı. Yangına havanın kararmasıyla birlikte karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve orman personelleriyle müdahale edildi. Çıkan yangın kontrol altına alındı. Arıburnu yarları ile Anzak Koyu bölgesinde gece boyunca süren yangın dron ile görüntülendi.