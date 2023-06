Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı

(AA) Çanakkale Orman Genel Müdürlüğü, sıcaklık, aşırı rüzgar ve düşük nem gibi meteorolojik şartların orman yangınları açısından çok yüksek risk taşıması nedeniyle ilave tedbirler aldı.

Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 26 Haziran tarihinden itibaren 15 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale ilindeki ormanlık alanlara, orman içinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ve bunların ziyaretçileri, ormancılık faaliyetlerinde, ve orman içindeki ziraat alanlarında çalışanlar ile diğer görevliler haricinde 26 Haziran 2023 -15 Eylül 2023 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır.

Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, 'Çanakkale ili 2023 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı' ile belirlenmiş olan Çanakkale Vilayeti dahilinde ki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek (Dozer,greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz vb.) her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birlikte kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, Orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır."