Çanakkale’de refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Çanakkale’de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Çanakkale’de refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunun 28’inci kilometresi Gökçalı köyü yakınlarında meydana geldi. Gülsümay Akıncı (49) idaresindeki 17 GA 901 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyerlere çarptı.

aw023900-02.jpgÇarpmanın etkisiyle araç yolun sağına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği araç sürücüsü Gülsümay Akıncı ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

aw023900-03.jpgYaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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