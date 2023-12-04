Çanakkale'de tefecilere yönelik operasyon: 14 gözaltı

Çanakkale’de polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Çanakkale'de tefecilere yönelik operasyon: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'tefecilik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve fişek, delici-kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı şahıslara adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatları ele geçirildi.

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