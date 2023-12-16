Çanakkale’de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.15 sıralarında, Bursa-Çanakkale karayolu üzerinde Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Çanakkale’ye seyir halindeki A.U. yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan çekicinin arkasında bulunan kum yüklü dorseye çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 9 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler kazayı polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Lapseki Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından otobüs içinde sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

YARALILAR LAPSEKİ DEVLET HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Kazada otobüs şoförü A.U. ile yolcular Şerafettin P. ve Selin Ş. ağır yaralanırken, Egenaz Y., Ahmet Ç., Gülden A., Gazi K., Rabia Aleyna G. ve Ünal Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Lapseki Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanıyor.

Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.