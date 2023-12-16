Çanakkale’de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Çanakkale-Bursa karayolunda yolcu otobüsü ile kum yüklü kamyonu çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında, Bursa-Çanakkale karayolu üzerinde Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Çanakkale’ye seyir halindeki A.U. yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan çekicinin arkasında bulunan kum yüklü dorseye çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 9 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler kazayı polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

aw100038-02.jpg

Lapseki Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından otobüs içinde sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

aw100038-05.jpg

YARALILAR LAPSEKİ DEVLET HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Kazada otobüs şoförü A.U. ile yolcular Şerafettin P. ve Selin Ş. ağır yaralanırken, Egenaz Y., Ahmet Ç., Gülden A., Gazi K., Rabia Aleyna G. ve Ünal Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Lapseki Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanıyor.
Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

aw100038-09.jpg

İlgili Haberler
Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İki TIR arasında sıkışan otomobil akordiyon gibi oldu: 1 ölü, 1 yaralı
İki TIR arasında sıkışan otomobil akordiyon gibi oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu defnedilirken yürekler yandı
Yalova’da zincirleme kaza
Yalova’da zincirleme kaza
Son Haberler
İstanbul'da çıkan fırtına inşaat panelini devirdi Gündem
İstanbul'da çıkan fırtına inşaat panelini devirdi
Lüks aracında, elinde bir tomar parayla konuşan hoca zenginliğinin dini açıklamasını yaptı! Gündem
Lüks aracında, elinde bir tomar parayla konuşan hoca zenginliğinin dini açıklamasını yaptı!
Kayseri'de zincirleme kaza. 4 yaralı Gündem
Kayseri'de zincirleme kaza. 4 yaralı
Kırklareli’nde dehşet verici sır. Bir kişi evinde yanmış halde bulundu Gündem
Kırklareli’nde dehşet verici sır. Bir kişi evinde yanmış halde bulundu
ABD’den Kuzey Kore’ye uyarı. ‘Sonunuz olur’ Dünya
ABD’den Kuzey Kore’ye uyarı. ‘Sonunuz olur’
Evlenen arkadaşları için "Hasretle yad ediyoruz" diyerek lokma dağıttılar Video
Evlenen arkadaşları için "Hasretle yad ediyoruz" diyerek lokma dağıttılar
Sakarya'da etkili olan sağanak kazaya neden oldu. 4 yaralı Gündem
Sakarya'da etkili olan sağanak kazaya neden oldu. 4 yaralı