Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ticari bir araç, 95 kilometre hızla tramvay yoluna girerek karşıdan karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki Kader Yürük’e çarpmış ve Yürük ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Yürük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen acılı anne Ayşe Yürük gözyaşlarını tutamadı.

“BU KAZA DEĞİL CİNAYETTİR”

Sürücü Berkay E. 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar davası sonucunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Kader Yürük’ün annesi, sanığa verilen cezayı yetersiz buldu. “Tramvay yolundan 95 kilometre hızla gelerek kızımı katletti. Frene dahi basmadı. Mahkemede verilen kararla 6 yıl 10 ay ceza aldı. Sanık taksirle değil kasten bu suçu işledi. Birden fazla kusurludur. Mahkeme kararına avukatlarımız aracılığıyla itiraz ettik. Bu kaza değil bir cinayettir. Benim kızım 17 yaşında gencecikti, katledildi” dedi.