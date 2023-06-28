Çanakkale'de zirai alan yangınında 35 dönüm alan zarar gördü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangında yaklaşık 35 dönüm alan zarar gördü.

Çanakkale'de zirai alan yangınında 35 dönüm alan zarar gördü

Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü köyü Kayanlar mevkiindeki bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter ile Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 5 arazöz ve 1 yangın su ikmal aracıyla müdahale edildi.

aw924473-02.jpg Söğütlü köyüne yakın bir noktada olan arazideki yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

aw924473-03.jpgYangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 35 dönümlük bir alan zarar gördü.

aw924473-08.jpgYangını soğutma çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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