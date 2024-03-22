Meteorolojiden 3 bölge için zirai don uyarısı

Kaynak: AA
Meteorolojiden 3 bölge için zirai don uyarısı
İç Ege, İç ve Doğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'de zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bildirdiğine göre, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle, İç Ege, İç ve Doğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde zirai don olayı bekleniyor.

Pazar sabahı, İç Ege ve İç Anadolu’da hafif; Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde ise orta derecede; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise yer yer kuvvetli zirai don olayı öngörülüyor.

Pazartesi sabahı için de İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da hafif; Doğu Anadolu’da ise orta derecede yer yer kuvvetli zirai don tahmin ediliyor.

Olası olumsuzluklara karşı özellikle çiftçilerin ve diğer vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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