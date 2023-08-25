Çanakkale'deki yangının ardından Varank'ın bu sözleri gündem oldu

Editör : Ersoy Özden

Çanakkale’de 22 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı.

7 evin hasar aldığını yangın, 4 bin 80 hektarlık alanda etkili oldu.

Çanakkale’deki yangının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Lapseki'de üretim yapan TÜMAD Madencilik firmasına ait madendeki konuşması sosyal medyada gündem oldu.

"ÇANAKKALE’DEKİ ALTINI TOPRAK ALTINDA BIRAKAMAYIZ”

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni bulunduğunu belirterek, "Altın ve gümüş madenciliği Türkiye ekonomisi açısından elzem. Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE’DEKİ YANGINDA SON DURUM

Çannakle’nin Damyeri mevkiinde 22 Ağustos Salı günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu." dedi.

Yangın nedeniyle 9 köyden 1251 vatandaş tahliye edildi.

VARANK’IN YANGIN SONRASI GÜNDEM OLAN KONUŞMASI

Mustafa Varank’ın Çanakkale’deki altına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şu anda Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni yatıyor. Burada maden işletmeciliği yapan firma sayımız çok az. TÜMAD Madencilik, dünya standartlarında üretim yapması, çevre ve üretim süreçlerinde aldığı tedbirlerle örnek işletmelerden bir tanesi. Dünyada bu tip üretim yapan 800 altın madeni var. Bunlardan bir tanesi Lapseki'de. Kanada'da madencilik yapan bir firma hangi standartlarda üretim yapıyorsa ondan belki daha iyi bir şekilde üretim yapan bir tesisimiz."

Varank, altın ve gümüş madenciliğinin Türkiye ekonomisi açısından elzem olduğunu vurgulayarak, "Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamamız gerekiyor. 800 kişi çalışıyor. Maaşları da sordum. Ortalama maaşların 12-13 bin lirayı bulduğu bir işletmeden bahsediyoruz. Yüzde 80-90 Lapseki'de, Gelibolu'da yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edildiği bir işletme." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKİYOR"

Madenler konusunda zaman zaman farklı tartışmalar olduğuna işaret eden Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor. Bunların gün yüzüne çıkarılması durumunda Çanakkale ekonomisinin geleceği durumu tahayyül etmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dünya standartları ve almanız gereken tedbirler çok açık. Madencilik yaptıktan sonra sahaların rehabilitasyonuyla ilgili kurallar çok açık. Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyunu yanıltmamamız lazım. ABD, Kanada ve Avrupa'da bu işler yapılıyorsa bizde de bunların önünün açılması gerekiyor."