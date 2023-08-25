Utanın! THK uçakları Çanakkale’de destan yazdı. Yıllarca uçmaz, hurda deyip orman yangınlarına müdahale ettirmediler

Çanakkale'de çıkan orman yangınına THK’nin ‘Uçmaz’ ve Hurda’ denilen uçakları müdahale etti. Alevlere karşı kartallar gibi savaşan THK uçakları kameralara yansıdı.

Utanın! THK uçakları Çanakkale’de destan yazdı. Yıllarca uçmaz, hurda deyip orman yangınlarına müdahale ettirmediler

Editör: Serkan TALAN

Çanakkale Damyeri mevkiinde başlayan ve kısa süre içerisinde Kayadere Köyü’ne ulaşan orman yangını nedeniyle Kayadere, Damyeri, Ulupınar, Belen ve birkaç köy daha tahliye edildi.

Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmek için yoğun çaba gösterdi.

Yangın bölgesinden gelen görüntülerde saniyeler içinde her yerin yandığı, ormanlarımızın yok olduğu görüldü. Görüntüler ormanlarla birlikte ciğerlerimizi de yaktı.

THK'NIN 'HURDA' DENİLEN UÇAKLARI YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Havadan yapılan müdahalelerde kullanılan uçakların THK’ya ait olması dikkatlerden kaçmadı. THK’nin bir dönem ‘hurda’ denilerek uçurulmayan uçakları yangına müdahale etti.

Uçakların denizden suyu alarak havadan yangını söndürmeye çalıştığı anlar kameralara anbean yansıdı.

HURDA DENİLEN UÇAKLAR YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

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NE OLMUŞTU?

İzmir ve çevresinde 2021 yılında çıkan ve büyük bir alanın kül olduğu orman yangınına THK’nin uçakları müdahale etmemişti. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söz konusu yangın söndürme uçaklarının ‘hurda’ olduğunu iddia ederek yangına müdahale için gönderilmediğini açıklamıştı.

Pakdemirli bir açıklamasında, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti.

THK uçaklarının daha seri olduğunun bilinmesine rağmen ‘hurda’ olduğu gerekçesiyle yangına müdahale etmesi için kullanılmaması tepkilerin odağında yer almıştı.

Erdoğan, 2021 yılında yaptığı açıklamada "THK'nin elinde yangında kullanılabilecek uçak yok" sözleriyle tepkileri yanıtlarken aynı uçakların yangına müdahale etmesi dikkat çekti.

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