Çanakkaleli sporcular şampiyonaya damga vurdu

Kaynak: Çanakkale Haber
Çanakkaleli sporcular şampiyonaya damga vurdu
Çanakkaleli sporcular, Aerobik Cimnastik Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

Aerobik Jimnastik Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'ndaki performanslarıyla izleyenlerin takdirini kazanan Çanakkaleli sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin dört bir yanından genç sporcuların katıldığı şampiyonada Çanakkale şehrini temsil eden İbrahim Bodur Anadolu Lisesi öğrencileri Ekin Zeren, Fırat Kantürer ve Dilay Kantürer Genç Kız Takım kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Vahit Tuna Anadolu Lisesi öğrencileri Sudenaz Esenoğlu, Gülşah Gürel ve Tuğçenaz Şahin ise Genç Kız kategorisinde Türkiye ikincisi; İstek 1915 Anadolu Lisesi öğrencisi Barış Tunçaltan ise Genç Erkekler kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Cevatpaşa Ortaokulu öğrencileri Eylül Gürel, Nilda Ela Yılmaz ve Beyza Demirsöz ise Yıldız Kız Takım kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada “Öğrencilerimizi tebrik eder; onları destekleyen okul yönetimine, öğretmenlerine, antrenörlerine ve ailelerine teşekkür ederiz” denildi.

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