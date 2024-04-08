Türk futbolu rezil olurken Mehmet Büyükekşi pişkin pişkin sırıttı. Giderayak yine yaptı yapacağını

Kaynak: Haber Merkezi
Türk futbolu rezil olurken Mehmet Büyükekşi pişkin pişkin sırıttı. Giderayak yine yaptı yapacağını
Fenerbahçe sahadan çekilirken kameralara yansıyan Mehmet Büyükekşi'nin sırıtması tepkilere neden oldu.

Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumu’nda oynanan mücadeleye Galatasaray A Takımı, Fenerbahçe ise U19 takımı ile sahaya çıktı.

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Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasından 1 dakika sonra Galatasaray Icardi’nin golü ile 1-0 öne geçti.

Golün santrasına fırsat olmadan sarı-lacivertliler önceden planlandığı gibi takımını sahadan çekerek soyunma odasına yöneldi.

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Fenerbahçe'nin TFF’ye tepki olarak sahadan çekildiği sırada Mehmet Büyükekşi’nin gülümsemesi kameralara yansıdı.

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Türk futbolunun dünyaya rezil olduğu bir anda TFF başkanının pişkin pişkin sırıtması taraftarların tepkilerine neden oldu.

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