Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla

Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla
Kaynak: Haber Merkezi
Canan Karatay her derde deva dediği zeytinyağının kilosunun 500 TL’ye dayanması dikkat çekti. Karatay hileli zeytinyağıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.
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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 1

Canan Karatay'ın önermesi sonrasında 500 TL'ye yaklaşan zeytinyağının, ekonomik bir gelir kaynağı olduğu kadar sağlık için de önemli bir yatırım olduğu ifade edildi.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 2

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde, kadın mehteran takımının ve zeybeklerin performanslarıyla karşılanan Karatay, organik zeytinyağı almanın önemini vurgulamış ve piyasada bulunan ucuz ve hileli zeytinyağlarına karşı uyarmıştı.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 3

"Aydın Zeytinyağı Festivali"nde konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının insanlık için büyük bir lütuf olduğunu vurguladı ve sağlık yararlarına dikkat çekmişti.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 4

Bir fincan zeytinyağı içerek bu iddiasını destekleyen Karatay, “Zeytinyağı, ana sütü kadar değerlidir ve hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Geçmişte ilaç yokken, insanlar zeytinyağı kullanırdı” sözlerini kullanmıştı.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 5

Karatay, zeytinyağının yüksek fiyatına rağmen, üreticilere ve tüketicilere büyük kazançlar sağladığını belirtti.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 6

500 TL'ye yaklaşan zeytinyağının, ekonomik bir gelir kaynağı olduğu kadar sağlık için de önemli bir yatırım olduğu ifade edildi.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 7

Çerçioğlu ile birlikte mutfakta zeytinyağının faydalarını anlatan Karatay, Aydın'da üretilen zeytinyağının dünyanın en aromatik ve kaliteli zeytinyağı olduğunu söylemişti.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 8

Zeytinyağının sağlık için çok önemli olduğunu tekrarlayan Karatay, “Zeytinyağı, doğanın yetişkinlere sunduğu bir mucizedir. Her yaşlıya ve yoğun bakımdaki hastaya günde bir fincan zeytinyağı içirmeliyiz.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 9

Zeytinyağı, bebekler için de ana sütü kadar önemlidir. Sağlıklı bir gelecek için bağırsak sağlığı esastır.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 10

Zeytinyağı, meyve suyu gibidir ve herkesin tüketmesi gereken gerçek bir meyve suyudur diye eklemişti.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 11

Zeytinyağının mide ülserini iyileştirdiğini, bağırsakları temizlediğini ve Alzheimer hastalığını önlediğini belirterek, herkesin zeytinyağı tüketimini artırması gerektiğini vurgulamıştı.

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Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla 12

Zeytinyağının ana sütü kadar değerli olduğu biliniyor.

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