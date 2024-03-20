Canan Karatay 'her derde deva' dedi kilosu 500 TL’ye dayandı geçim kapısı oldu. Gözünüzü dört açın hilelisi çok fazla

Canan Karatay'ın önermesi sonrasında 500 TL'ye yaklaşan zeytinyağının, ekonomik bir gelir kaynağı olduğu kadar sağlık için de önemli bir yatırım olduğu ifade edildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde, kadın mehteran takımının ve zeybeklerin performanslarıyla karşılanan Karatay, organik zeytinyağı almanın önemini vurgulamış ve piyasada bulunan ucuz ve hileli zeytinyağlarına karşı uyarmıştı.
"Aydın Zeytinyağı Festivali"nde konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının insanlık için büyük bir lütuf olduğunu vurguladı ve sağlık yararlarına dikkat çekmişti.
Bir fincan zeytinyağı içerek bu iddiasını destekleyen Karatay, “Zeytinyağı, ana sütü kadar değerlidir ve hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Geçmişte ilaç yokken, insanlar zeytinyağı kullanırdı” sözlerini kullanmıştı.
Karatay, zeytinyağının yüksek fiyatına rağmen, üreticilere ve tüketicilere büyük kazançlar sağladığını belirtti.
500 TL'ye yaklaşan zeytinyağının, ekonomik bir gelir kaynağı olduğu kadar sağlık için de önemli bir yatırım olduğu ifade edildi.
Çerçioğlu ile birlikte mutfakta zeytinyağının faydalarını anlatan Karatay, Aydın'da üretilen zeytinyağının dünyanın en aromatik ve kaliteli zeytinyağı olduğunu söylemişti.
Zeytinyağının sağlık için çok önemli olduğunu tekrarlayan Karatay, “Zeytinyağı, doğanın yetişkinlere sunduğu bir mucizedir. Her yaşlıya ve yoğun bakımdaki hastaya günde bir fincan zeytinyağı içirmeliyiz.
Zeytinyağı, bebekler için de ana sütü kadar önemlidir. Sağlıklı bir gelecek için bağırsak sağlığı esastır.
Zeytinyağı, meyve suyu gibidir ve herkesin tüketmesi gereken gerçek bir meyve suyudur diye eklemişti.
Zeytinyağının mide ülserini iyileştirdiğini, bağırsakları temizlediğini ve Alzheimer hastalığını önlediğini belirterek, herkesin zeytinyağı tüketimini artırması gerektiğini vurgulamıştı.
Zeytinyağının ana sütü kadar değerli olduğu biliniyor.