Canan Karatay en sağlıklı içeceği açıkladı. 7 bin yıllık doğal ilaç

Katıldığı bir programda açıklamalar yapan Canan Karatay 7 bin yıllık doğal ilacı hem insan vücudu için hem de ev temizliği için önerdi.

Prof. Dr. Canan Karatay , Ferda Yıldırım'ın YouTube kanalındaki programına konuk oldu.

Karatay, yine gündem olacak açıklamalar yaptı. En sağlıklı içeceği açıklayan Karatay “7.000 yıllık doğal ilaçtır. Virüsleri öldürür, bakterileri öldürür” dedi.

Ev sirkesinin en sağlıklı içecek olduğunu açıklayan Karatay, “7.000 yıllık doğal ilaç Lütfen bunu kullanın… Sirke ama evde yapılan sirke olacak. Market sirkesini ev temizliği için kullanılabilir. Ben onu kullanıyorum. Evde boş yerler düz sirkeyle siliniyor ama her gün silmiyoruz. Halılar içeride var sirkeyle silinir pırıl pırıl olur halılar.

EN SAĞLIKLI İÇECEK

Çamaşır makinesine İngiliz karbonatı girer bizim evde. İçilebilir olan İngiliz karbonatı. Bulaşık makinesini de sirke pırıl pırıl yapar. Bütün kullanılan deterjanlar ve dezenfektanların ana maddesi İngiliz karbonatıdır. " dedi.

Devamında ise ev sirkesinin insan vücuduna yararını belirten Karatay “Ev sirkesi kendileri yaptığı zaman en sağlıklı içecektir. Bakın sirke ev sirkesinden bahsediyorum 7.000 yıllık doğal ilaçtır. Virüsleri öldürür, bakterileri öldürür, her türlü mikrobu öldürür, her türlü paraziti öldürür, toksinleri öldürür, kireci söker. Yeterli fazla miktarda uyguladığınızda kireç söker. Çaydanlıklar falan kireç tuttuğu zaman sirke kaynatırız. Ev sirkesi sabahları içilebilir. Aynı zamanda salataya da eklenebilir." İfadelerini kullanıdı.

DOĞAL EV SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Evde yapılan sirkelerin 2 ay bekletilmesi gerekiyor. Evde elma sirkesi yapmak için; elma, içme suyu,Doğal fermente elma sirkesi ya da sirke anası, cam kavanoz ve tülbent gerekledir.

Elmalar yıkandıktan sonra bir kavanouzun içine koyun ardından elmaları geçecek kadar içme suyu ekleyin.

Daha sonra ise sirke anası varsa sirke anasını, yoksa fermente elma sirkesinden 1 çay bardağı ekleyin. Kavanozu karıştırdıktan sonra ağzını tülbentle kapatıp karanlık bir köşeye koyun.