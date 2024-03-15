Canan Karatay’dan hayat kurtaran uyarı: Bir tane bile yemedim üzerine sıkılan gaz adeta zehir saçıyor

Mynet'ten Nilgün Akbıyık'ın haberine göre; Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık ve hastalıklar konusundaki açıklamalarıyla gündeme gelmiş ve özellikle kuruyemişlerle ilgili önemli bir uyarı yaptı.

Karatay, ithal edilen bazı yiyeceklerin üzerine sıkılan bromür gazının sağlık için zararlı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karatay, özellikle kaju fıstığı konusunda uyarılarda bulunmuş ve hayatı boyunca hiç kaju yemediğini ifade etti.

"NİYE ONU YİYEYİM..."

Canan Karatay, “Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri o da çok tehlikeli hep yurtdışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi tabii ki de çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir. Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim…” sözlerini kullandı.

Yurt dışından ithal edilen ürünlerin üzerine sıkılan bromür gazının tehlikelerine dikkat çeken Karatay, tüketicilere yerel ve mevsimlik ürünleri tercih etmelerini önerdi.

“Hiç Kaju Yemedim” Karatay, ithal ürünlerin üzerine küf önlemek amacıyla bromür gazı sıkıldığını ve bu durumun sağlık açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

"NEDEN İTHAL ÜRÜNLERİ TÜKETEYİM?"

Yerel ve mevsimlik tüketimin önemini belirten Karatay, “Mümkün olduğunca tükettiğimiz her şeyi yerel ve mevsiminde tüketmeliyiz” şeklinde tavsiyede bulundu.

Ayrıca, kaju fıstığının tehlikelerine işaret eden Karatay, Brezilya cevizinin de yurt dışından geldiği ve ilaçlı olduğu için tehlikeli olduğunu söyledi.

Karatay, “Ben hiç kaju yemedim. Ülkemizde fındık, fıstık ve ceviz gibi alternatifler varken, neden ithal ürünleri tüketeyim?” diyerek yerli ürünlerin tüketilmesinin önemini vurguladı.