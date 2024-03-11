Sahurda yumurta tüketenler dikkat! Canan Karatay uyarılarını sıraladı

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Sahurda yumurta tüketenler dikkat! Canan Karatay uyarılarını sıraladı
Canan Karatay, yıllardır devam eden yanlış yumurta pişirme teknikleri hakkında uyarılarda bulundu. Karatay, yumurtanın doğru pişirme yöntemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşırı pişmiş yumurtaların sağlık için faydalı olmadığını belirten Canan Karatay, yumurtaların doğru şekilde, özellikle 10 dakika kuralına uygun olarak pişirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sahurda, vücut sağlığı için az pişmiş yumurta tüketilmesini tavsiye edildi.

İşte Canan Karatay'ın yumurta tüketimiyle ilgili önerileri:

- Yıllarca yanlış bilinen yumurta haberlerine karşı çıkmış ve pişirme tekniklerindeki hataları eleştirdi.

- Sahurda en az iki adet haşlanmış yumurta tüketilmesini önermiş, yumurtanın az pişirilmesinin önemini vurguladı.

Canan Karatay'dan önemli yumurta tüketimi uyarıları:

- Yumurta tüketimi konusunda vatandaşları bilgilendirmiş, fazla pişirilen yumurtaların besin değerinin düşeceğini açıkladı.

- Az pişmiş yumurtaların sağlık yararlarını sıralayarak, sahurda bu önerilere uyulmasını tavsiye etti.

Az Pişmiş Yumurtaların Sağlık Faydaları:

- Günde iki adet az pişmiş yumurta tüketmek, vücudun kalsiyum, protein ve omega-3 yağ asitleri ihtiyacını karşılayabilir.

- Hücresel yenilenmeye yardımcı olabilir, kas ve kemik sağlığını destekleyebilir.

- Doğal D vitamini kaynağıdır.

- Hormonal süreci destekleyebilir ve antioksidan içeriğiyle yaşlanmayı geciktirebilir.

- Beyin işlevselliğini güçlendirebilir ve yaşlılıkla ilişkili unutkanlık ve demans riskini azaltabilir.

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