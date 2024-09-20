Candan kardeşlerin tutukluluklarının devamı istendi

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Candan kardeşlerin tutukluluklarının devamı istendi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın tutukluluklarının devamı istendi.

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