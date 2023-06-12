Caner Toygar evlendi. Nikah şahidi olan Esra Erol'un eşi bakın ne taktı

"Gelinim olur musun?" yarışmasının unutulmaz damatlarından Caner Toygar, evlendi. Bir süredir Esra Eol'da çalışan Toygar'ın nikah şahidi olan Ali Özbir'in takı töreninde taktıkları sosyal medyayı salladı.

Caner Toygar evlendi. Nikah şahidi olan Esra Erol'un eşi bakın ne taktı

2004'te yayınlanan "Gelinim Olur musun?" yarışmasında Tülin Koca ile yaşadıkları aşk ile tanınan sonrasında bir programda kafasında bardak kırarak hafızalara kazınan Caner Toygar, evlendi.

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Caner Toygar, bir süredir birlikte olduğu ve adını açıklamadığı sevgilisiyle hayatını birleştirdi.

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Çiftin, nikâh şahitliğini Esra Erol ve eşi Ali Özbir yaptı.

Ali Özbir, takı töreninde güldürdü. Takı merasiminde yan yana dizdiği 100 TL'lik banknotları gelin ve damadın üzerine taktı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Caner Toygar "Ali Ağabey yakışanı yaptı 5 tur döndük" dedi.

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Caner Toygar, bu mutlu gününe dair fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

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İLK EVLİLİĞİ 6 AY SÜRMÜŞTÜ

Caner Toygar, 2017'de evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile nikâh masasına oturmuş ancak evlilikleri kısa sürmüştü. Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Kentli, suç duyurusunda bulunmuştu. Davada beraat eden Toygar, 6 ay evli kaldığı Berke Kentli ile boşanmıştı.


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