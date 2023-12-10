Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in paylaşımı sosyal medyayı salladı

Gündüz kuşağının öne çıkan isimlerinden olan Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. "Sevdiklerinize küçük sürprizler yapın. Perçem kestirin. Maç saatinde evde kimse yüzünüze bile bakmasın" diyerek yeni imajını paylaşan Esra Erol ardından Harper's Bazaar ödül töreninde görüntülendi.

Esra Erol'un imajı ve tarzı çok 'yaşlı' bulunurken sunucunun kocası Ali Özbir de bir takipçisine verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

Ali Özbir oğlunun bebeklik hallerini paylaşınca bir takipçi "Bir tane yapsın Esra Hanım çok güzel" yazdı.

Esra Erol'un kocası ise "Fark etmedin mi Esra kilo aldı" deyince herkes sunucunun hamile olup olmadığını merak etti.

Ancak Özbir daha önce de benzer bir paylaşım yaparak bu yorumları ti'ye almıştı.