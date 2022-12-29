Çankırı Orta SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çankırı Orta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik personeli, geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK
2-GELİR GETİREN HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMIYOR OLMAK VE BAŞKA KURULUŞLARA MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAK
3- ORTA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLAN TARİHİNDEN ÖNCE SON 6 AYDIR İKAMET EDİYOR OLMAK
4- TOPLAM HANE GELİRİNİN ASGARİ ÜCRETİN 1,5 KATININ ALTINDA OLMASI
5-BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE 18 YAŞINI BİTİRMİŞ, 40 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMAK
6-MEDENİ HAKLARINI KULLANMA EHLİYETİNE SAHİP OLMAK
7-GÖREVİNİ DEVAMLI YAPMASINA ENGELİ VE MAZERETİ BULUNMAMAK
8-GÖREVİN ÖZELLİĞİNE GÖRE EL BECERİSİNE YATKIN OLMAK BENZER İŞ TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK
9-SEYAHET ENGELİ BULUNMAMAK
10-ADLI VE İDARİ SORUŞTURMA SONUCUNDA ÇALIŞMASINA ENGEL BİR DURUM BULUNMAMAK(Yapılacak güvenlik soruşturmasıyla tespit edilecektir)
11-TÜRK CEZA KANUNUN 53. MADDESİNDE BELİRTİLEN SÜRELER GEÇMİŞ OLSA BİLE KASTEN İŞLENEN BİR SUÇTAN DOLAYI BİR YIL VEYA DAHA FAZLA SÜREYLE HAPİS CEZASINA YADA AFFA UĞRAMIŞ OLMA BİLE DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR, ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR, ZİMMET,RT,KAP, RÜŞVET, HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK, SAHTECİLİK, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA VE KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN MAHKUM OLMAMAMAK
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