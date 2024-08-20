Çankırı Valisi'nden orman yangını açıklaması

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Yukarıdere köyü sınırlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabalarıyla büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın, dün saat 17.30 sularında başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Mustafa Fırat Taşolar, yangının üç cephede kontrol altına alındığını, ancak bir cephede müdahalenin halen devam ettiğini açıkladı.

Vali Taşolar, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini ifade ederek, Orman Bölge Müdürlüğü, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, AFAD, Kızılay ve jandarma gibi birçok kurumun yangına müdahale ettiğini söyledi. Toplamda 102 araç ve 267 personelin sahada aktif olarak çalıştığını aktaran Taşolar, son cephede de olumlu gelişmeler yaşandığını ve yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Yangının etkisini artırması ve rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Ilgaz ilçesine bağlı 4 köyde toplam 125 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyuran Vali Taşolar, tahliye edilen vatandaşların kaymakamlık ve belediye tarafından güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirtti.

Taşolar, "Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırmalar ise devam ediyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahaleyi sürdürecek" dedi.