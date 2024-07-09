Çankırı’da bir genç otel odasında ölü bulundu

Kaynak: DHA / İHA
Çankırı’da bir genç otel odasında ölü bulundu

Çankırı'da Mahmut Doğan (28), kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Doğan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, öğle saatlerinde Çankırı Merkez Buğday Pazarı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Otel personeli, temizlik yapmak için odaya girmeye çalıştığında kapının açılmaması üzerine şüphelenerek odaya girdi. Görevliler, Mahmut Doğan’ı kanlar içinde buldu.

Çalışanların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı öğrenen Doğan'ın yakınları otel önünde sinir krizi geçirdi. Doğan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Doğan’ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

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