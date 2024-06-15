Çankırı'da kafa kafaya çarpışan araçlardan birinin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Çankırı'da kafa kafaya çarpışan araçlardan birinin sürücüsü hayatını kaybetti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kıvçak köyü yakınlarında gerçekleşen bir trafik kazasında, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışan otomobil alev alarak yanarken, otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kıvçak köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda seyir halinde olan H.G. (64) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, otomobilin motor kısmı alev alarak yangın çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise yaralı olarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

68857-1.jpg

68857.jpg

Son Haberler
Fethiye Ölüdeniz’de paraşütçü denize düştü Video
Fethiye Ölüdeniz’de paraşütçü denize düştü
Bursaspor sonunda kurtuluyor Spor
Bursaspor sonunda kurtuluyor
Gaziantep’te konteyner yangını Gündem
Gaziantep’te konteyner yangını
İsmailağa liderini camekanlı odaya koyup sergilediler Gündem
İsmailağa liderini camekanlı odaya koyup sergilediler
Bandırma'da kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı Gündem
Bandırma'da kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, ekipler gelene kadar başında bekledi Gündem
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, ekipler gelene kadar başında bekledi
Parkta eğlenmek isterken salıncağa sıkışan baba görenleri güldürdü Yaşam
Parkta eğlenmek isterken salıncağa sıkışan baba görenleri güldürdü