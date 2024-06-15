Çankırı'da kafa kafaya çarpışan araçlardan birinin sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kıvçak köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda seyir halinde olan H.G. (64) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, otomobilin motor kısmı alev alarak yangın çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise yaralı olarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.