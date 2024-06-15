Çankırı'da nehre düşen 7 yaşındaki çocuk ve kurtarmaya çalışan babaanne son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA
Çankırı'da nehre düşen 7 yaşındaki çocuk ve kurtarmaya çalışan babaanne son anda kurtarıldı

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde, oyun oynarken nehir kenarında düşen 7 yaşındaki B.Ç. ile onu kurtarmaya çalışan babaannesi Hatice Y., vatandaşların müdahalesiyle boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Çocuğun hayati tehlikesi bulunurken, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildiği bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Kızılırmak ilçesinde gerçekleşti. 7 yaşındaki B.Ç.'nin nehir kenarında oyun oynarken suya düşmesi üzerine, babaannesi hemen suya atlayarak torununu kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ikisi de nehirden çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, B.Ç. ve babaanne Hatice Y., Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın koordinasyonuyla yapılan görüşmeler sonucunda, çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

aw228966-01.jpg

aw228966-02.jpg

Son Haberler
Fethiye Ölüdeniz’de paraşütçü denize düştü Video
Fethiye Ölüdeniz’de paraşütçü denize düştü
Bursaspor sonunda kurtuluyor Spor
Bursaspor sonunda kurtuluyor
Gaziantep’te konteyner yangını Gündem
Gaziantep’te konteyner yangını
İsmailağa liderini camekanlı odaya koyup sergilediler Gündem
İsmailağa liderini camekanlı odaya koyup sergilediler
Bandırma'da kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı Gündem
Bandırma'da kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, ekipler gelene kadar başında bekledi Gündem
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, ekipler gelene kadar başında bekledi
Parkta eğlenmek isterken salıncağa sıkışan baba görenleri güldürdü Yaşam
Parkta eğlenmek isterken salıncağa sıkışan baba görenleri güldürdü