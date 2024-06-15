Çankırı'da nehre düşen 7 yaşındaki çocuk ve kurtarmaya çalışan babaanne son anda kurtarıldı

Çocuğun hayati tehlikesi bulunurken, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildiği bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Kızılırmak ilçesinde gerçekleşti. 7 yaşındaki B.Ç.'nin nehir kenarında oyun oynarken suya düşmesi üzerine, babaannesi hemen suya atlayarak torununu kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ikisi de nehirden çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, B.Ç. ve babaanne Hatice Y., Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın koordinasyonuyla yapılan görüşmeler sonucunda, çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.