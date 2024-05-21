Çankırı'da, şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı

Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan valizden nargile malzemeleri çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Buğday Pazarı Mahallesi, Atatürk Bulvarı Fuar Yolu üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.

Durakta terk edilmiş bir valiz fark eden vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çevredeki insanları uzaklaştırdı ve caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bomba imha uzmanı tarafından yapılan kontrollü patlamadan sonra valizden nargile malzemeleri çıktı. Ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.