Canlı yayına katılan profesör ölen 10 kişiyi unutup iktidarın yaptığı yolları övdü

Kaynak: Haber Merkezi
Canlı yayına katılan profesör ölen 10 kişiyi unutup iktidarın yaptığı yolları övdü
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza sonrası iktidara yakın bir televziyon kanalının canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, yaşanan zincirleme kazayı unutarak iktidarın yaptığı yolları övdü.

Bugün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

AKP’li Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklamalarda bulunmak için A Haber’in canlı yayınına bağlandı. Ancak Ilıcalı, bir anda yaşanan kazayı unutarak, iktidarın mega projeleri arasında gösterilen Kuzey Marmara Otoyolu’nu övmeye başladı.

"SON ZAMANLARDAKİ EN İYİ MEGA PROJELERDEN BİRİ"

Ilıcalı, bağlandığı canlı yayında şunları söyledi,

“Evet şimdi çok önemli bir yol. Sakarya’dan başlıyor Kınalı’ya kadar devam ediyor. Bir kısımda bu yol Yavuz Sultan Selim köprüsü ile İstanbul’un içerisinden geçiyor. Ve İstanbul’un içerisinden geçen bu yolda Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ortasında aynı zamanda da bir demir yolu geçişine izin verecek şekilde ülkemizin yapmış olduğu son zamanlardaki en iyi mega projelerden biri" ifadelerini kullandı.

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"DAHA İYİ BİR YOL YOK"

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapılmış en iyi yol olduğunu iddia eden Ilıcalı, "Hafızam yanıltmıyorsa dün İstanbul kesiminden geçen Yavuz Sultan Selim’den 135 bin araç geçiyor. Bu araçlar sayesinde Fatih Sultan Mehmet köprüsünün ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapasitesi tamamen kent içi ulaşıma kullanılıyor. Önceden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden kamyon, TIR gibi araçların geçişine izin veriliyordu. Bu artık Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne kaydırıldı. Artık 7/24 geçebiliyorlar. Yeni yapılan yollarda standart 3 gidiş 3 geliş bundan daha iyi bir yol yok" ifadelerini kullandı.

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