Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kazai: 2'si ağır 9 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kazai: 2'si ağır 9 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde saat 02.00 sıralarında 07 ANA 871 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 07 HSS 62 plakalı otomobile çarptı.

İki aracın birbirine girdiği noktada 34 EMT 219 plakalı bir diğer araç ise önce kaza yapan iki otomobile, ardından bariyerlere çarparak durdu. Kazaya karışan araçlardaki toplam 9 kişinin ikisinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Diğer yaralılar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw053178-02.jpg

aw053178-03.jpg

aw053178-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Süleyman Soylu’nun yerel seçim sonrası planı ortaya çıktı Siyaset
Süleyman Soylu’nun yerel seçim sonrası planı ortaya çıktı
Bisiklet Turu'nun İstanbul-Sultanahmet etabı başladı Spor
Bisiklet Turu'nun İstanbul-Sultanahmet etabı başladı
Sarıyer kağıt deposunda yangın Gündem
Sarıyer kağıt deposunda yangın
HAMAS İsrail helikopterini düşürdü. Ortada demir yığını kaldı Dünya
HAMAS İsrail helikopterini düşürdü. Ortada demir yığını kaldı
Endonezya Grand Prix'si Bagnaia'nın Spor
Endonezya Grand Prix'si Bagnaia'nın
İstanbul’un göbeğinde akla ziyan hırsızlık. Parasının çalındığını telefonuna gelen mesajla anladı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde akla ziyan hırsızlık. Parasının çalındığını telefonuna gelen mesajla anladı
Meksika'da askeri helikopter düştü: 3 ölü Dünya
Meksika'da askeri helikopter düştü: 3 ölü