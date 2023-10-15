Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kazai: 2'si ağır 9 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde saat 02.00 sıralarında 07 ANA 871 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 07 HSS 62 plakalı otomobile çarptı.

İki aracın birbirine girdiği noktada 34 EMT 219 plakalı bir diğer araç ise önce kaza yapan iki otomobile, ardından bariyerlere çarparak durdu. Kazaya karışan araçlardaki toplam 9 kişinin ikisinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Diğer yaralılar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.