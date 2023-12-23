Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir şahıs, TIR şoförünü silahla rehin aldı.

Şahıs, polislerin uzaklaşması için havaya ateş açarak seyir halindeki TIR şoförünü, "Gişelerde durursan, ölürüz." diyerek tehdit etti. Polis ve jandarma ekipleri yaşanan olay sonrası yolu keserek trafiği durdurdu.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Şüpheli şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis ve jandarma ekiplerine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN AÇTI

Şoförü silahla rehin alan şahıs, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak silahını yaptığı yayında izleyenlere doğrulttu.