AKP’li Bülent Turan'dan canlı yayında seçim tarihi açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk ekranlarında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

SEÇİM 18 HAZİRANA EN YAKIN TARİHTE OLMALI

Kurban Bayramı, ÖSYM sınav takvimi nedeniyle öne çekilmesi planlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Turan, seçimin 18 Haziran'a en yakın tarihte olması gerektiğini söyledi.

AKLIN YOLU BİR

Bülent Turan; "Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda '18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmaya tarih bulalım' diyoruz. 18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Anayasa 116, 'Meclis beşte üç çoğunlukla görüşülür, tarih belirlenebilir' '' ifadelerini kullandı.